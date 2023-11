Neste domingo (19), a Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica será palco de um evento esportivo de grande relevância para a comunidade. Cerca de 350 atletas, todos provenientes de projetos sociais da região metropolitana e de diversas regiões do Estado, estarão reunidos para participar do 1º Festival das Comunidades de Vila Velha, promovido pela Federação de Jiu Jitsu Desportivo do Espírito Santo (FJJDES) em parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Atividades. Durante o evento, serão disputadas um total de 147 categorias (kids, juvenil, adulto e master masculino e feminino), envolvendo participantes com idades entre 5 e 45 anos. O festival está programado para iniciar às 9h e encerrar às 17h, proporcionando um dia inteiro de atividades esportivas e culturais para a comunidade local.

Público. A expectativa é de que o público flutuante durante todo o evento alcance aproximadamente três mil pessoas. “A principal motivação é o estímulo ao crescimento de projetos sociais que buscam promover a inclusão social por meio do esporte, com foco no jiu-jítsu, e assim, impactar positivamente a vida de jovens e adultos”, informa um dos organizadores do evento, Olmar Júnior.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, “além das competições esportivas, o Festival das Comunidades também se destaca por incentivar a cultura e a educação. Um dos pontos altos do evento será o palco dedicado às comunidades, onde talentos locais terão a oportunidade de se apresentar”.

Serviço:

Festival das Comunidades Jiu Jitsu

Domingo (19), 9 às 17h

Arena Tartarugão, Coqueiral de Itaparica