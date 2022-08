216 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino participarão do curso Pré-Ifes ofertado pela Prefeitura de Vila Velha. A aula inaugural do projeto “Partiu IFES” é neste sábado, às 8h, no auditório da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo.

As aulas vão acontecer todos os sábados, das 8h às 11h, até o mês de novembro. Serão ofertadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências e Geografia, com foco na preparação dos alunos para participarem do processo seletivo do Ifes.

São 4 escolas-polo, que irão funcionar aos sábados para as aulas, recebendo os alunos das outras unidades de ensino da região. A coordenadora do Ensino Fundamental, Lassaletti Guasti, explicou que o “Partiu IFES” surgiu da necessidade de intensificar a preparação dos alunos: “Com o projeto, estamos contribuindo com a formação estudantil, para a permanência nos estudos e transição entre as etapas de ensino. Ele foi pensado a partir da necessidade de preparar os estudantes do 9° ano para o processo seletivo”, contou.