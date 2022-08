A Polícia Rodoviária Federal na última quinta-feira (25), realizou operação com foco no combate à diversos tipos de crime. A ação contou com grande número de policiais e foi realizada em vários pontos das rodovias federais no Espírito Santo e também no município de Guarapari com apoio da PMES.

Durante a operação foram recuperados 7 (sete) veículos que estavam com registro de furto/roubo, ou seja, muitos veículos que serão devolvidos ao seus proprietários

Já no município de Linhares/ES, a PRF abordou um Ford/Ka, e durante a fiscalização foi constatado que o passageiro do veículo possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por roubo. Ainda durante as buscas dentro do automóvel, foi encontrada uma pistola 9mm.

Guarapari. Em Guarapari a ação contou com apoio dos policiais militares do 10º batalhão. Ao todo 3 veículos com sinais de adulteração foram localizados e encaminhados à 5ª Delegacia Regional para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Mandado. Os veículos estavam com restrição de furto/roubo e tiveram a placa modificada. Os condutores dos veículos foram encaminhados para prestar esclarecimentos. Um deles estava com mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi detido. As ações ocorreram nos bairros Praia do Morro, Muquiçaba e Santa Rosa.

PRF apreende 15kg de pasta base de cocaína em Cariacica

Durante fiscalização da PRF, feita pelas equipes do COE e GOC no último dia (25), foram apreendidos aproximadamente 15kg após abordagem de um veículo na BR 101, no KM 283.

Estavam escondidos, no interior do veículo, 15 tabletes pesando aproximadamente 15kg de pasta base de cocaína, que foram encontrados embaixo do banco do carona em um fundo falso. O condutor informou aos policiais que pegou o veículo em Governador Valadares/MG, e que receberia certo valor para entregar a mercadoria em Vila Velha/ES. Disse também que sabia que a substância estava escondida no veículo.