Policiais da 3ª Delegacia da PRF em Guarapari/ES, realizaram a detenção de um homem, que estava dirigindo embriagado. O fato aconteceu hoje, dia 28, por volta das 12h, na região de Anchieta – ES, km 370 da BR 101.

Os policiais estavam fiscalizando o trecho, quando viram um caminhão guincho, que tinha acabado de acessar a rodovia federal BR 101, trafegando numa velocidade acima da permitida no local, tendo quase colidido com outros veículos nas proximidades, e além disso, havia uma lata de cerveja sobre painel do veículo. Denúncias de outros motoristas, informavam que este mesmo veículo estava em zigue-zague numa rodovia estadual, minutos antes do flagrante.

Após a abordagem e com o veículo já parado num local seguro, o motorista fez o teste de alcoolemia (bafômetro), sendo constatado um índice de aproximadamente quatro vezes (4x) acima do limite para constatação de embriaguez ao volante. O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia local.