O Partido dos Trabalhadores (PT) de Guarapari se prepara para uma importante disputa interna, enquanto se aproxima o processo de escolha do candidato ou candidata que representará a legenda nas eleições municipais de 2024. Embora Bárbara Hora tenha colocado seu nome como pré-candidata, lideranças históricas do partido afirmam que nada está definido ou decidido.

Oylas Pereira. Entre essas lideranças está a professora Gilceia Lima Gonçalves, militante do PT desde a fundação do partido. Em uma conversa com o Portal 27, Gilceia ressaltou a importância da democracia interna do partido e destacou que há outro nome expressivo interessado na disputa: Oylas Pereira, ex-vereador e policial civil aposentado.

Processo democrático. Para Gilceia, a pluralidade de opções é saudável para o processo democrático e representa a diversidade de perspectivas dentro do PT. “O partido é democrático, e temos que considerar todas as opções antes de tomar uma decisão importante como a escolha do candidato ou candidata a prefeito”, afirmou a militante.

Gilceia acredita que Oylas Pereira, com sua experiência como ex-vereador e policial civil aposentado, surge como uma pré-candidatura viável e histórica para o partido. Segundo ela, sua trajetória no serviço público e sua participação anterior na política municipal o tornam uma figura relevante na discussão sobre o futuro político de Guarapari.

Encontro Municipal. A professora enfatizou que a definição do candidato ou candidata petista será decidida no Encontro Municipal do Partido. Este evento, que reúne membros do partido e simpatizantes, terá a responsabilidade de escolher a pessoa que enfrentará as demais candidaturas dos diversos partidos na corrida pela prefeitura.

Respeito à liberdade de escolhas. Gilceia ressaltou seu amor pelo partido e enfatizou a importância da participação democrática e do respeito às divergências de opinião no processo de decisão partidária. “O Partido dos Trabalhadores em Guarapari não se guia por dirigentes ou figuras centrais, mas sim pela força da democracia, do respeito à liberdade de escolhas e à diversidade de opções, reforçando a essência plural e participativa que fundamenta nossa trajetória política.”, finalizou Gilceia.