Responsáveis por executar trabalhos relacionados à disponibilização de informações aos estudantes, bem como coordenar as atividades pertinentes ao controle e à atualização de acervos das bibliotecas das escolas, os bibliotecários são profissionais essenciais no processo de ensino. Aqueles que desejam atuar nas unidades de ensino de Vitória devem ficar atentos, pois o processo seletivo simplificado será aberto na capital.

Os salários são de até R$ 2.965,32. O processo seletivo, totalmente on-line, é voltado para profissionais com curso superior em Biblioteconomia e registro profissional no conselho de classe. A carga horária semanal é de 40 horas.

Inscrições

A inscrição é gratuita e estará aberta no endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, das 8 horas da próxima segunda-feira (5) até as 23h59 do dia 14 (quarta-feira). No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e as informações sobre seu exercício profissional.

Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando os classificados forem chamados. Importante destacar: quem não conseguir comprovar o que declarou na inscrição será eliminado.

O edital completo está publicado no Diário Oficial de Vitória, que pode ser acessado aqui.

Outras informações: processoseletivo@vitoria.es.gov.br ou (27) 3382-6071.