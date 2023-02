Uma volta pela Praia do Morro ontem à noite (4), me levou novamente a uma pequena reflexão do abandono do nosso turismo. Em pleno fevereiro e com a volta às aulas, a orla ainda estava lotada de turistas andando para lá e para cá. Uma adolescente que passava por mim falou com as amigas: “Guarapari não tem nada! ”.

Sem atrativos. Aquela frase simples é a mais dura realidade de Guarapari. Acredito que ela quis dizer é que nossa cidade não oferece nada além de lindas praias, praias e praias. Mas o que uma adolescente ou uma pessoa mais velha pode fazer na cidade além disso? Nada. Não temos atrativos ou programação cultural e artística para apresentar aos nossos visitantes. Não temos uma ação interessante para promover entretenimento ou cultura.

Perdemos para os menores. Os poucos eventos que ainda acontecem aqui, ficam por conta da iniciativa privada. Perdemos na programação de turismo para cidades menores como Anchieta e Piúma. Não vou nem falar do carnaval que este ano também foi literalmente abandonado.

Total abandono. Como que o chamado “trade turístico”, ou seja, os empresários que investem e vivem do setor, permitem esse total abandono por parte do prefeito e da Secretaria Municipal de Turismo? Nos pontos positivos, temos uma ferramenta importante chamada “Conselho de turismo”. Creio que eles devem ter vários projetos e discussões para melhorar o nosso turismo. Outra iniciativa interessante partiu da TV Guarapari com seus seminários de turismo. Mas de que adiantam ideias e projetos diante de um governo que não ouve ninguém e que deixa o verão praticamente abandonado?

Retomada econômica. Depois de dois anos de pandemia severa, era hora de ter projetos para a retomada turístico/econômica não é mesmo? Mas a realidade é que o verão na cidade mais procurada e famosa do Estado é de um abandono de dar pena. Infelizmente, na área de promoção do turismo, o nosso prefeito Edson Magalhães, só tem um projeto pessoal e narcísico chamado “Esquina da Cultura”. Ótimo projeto por sinal. Eu aprovo totalmente. Mas esse é o único projeto que lhe interessa. O resto é o resto.

“Bons Ares”. Prefeito, que tal um “Verão da Cultura”? Cadê os projetos de entretenimento para o ano todo? Prefeito, nossos turistas e moradores também querem sentir “Bons Ares” na cidade. Faça alguma coisa prefeito. A cidade precisa. Sei que o assunto é longo, e este foi um pequeno desabafo. Tão pequeno como tem sido o nosso turismo nos últimos anos…