Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (15), o vereador Wendel Lima anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Guarapari. O presidente da Câmara Municipal falou sobre a decisão e destacou suas experiências na política.

Lima falou sobre o processo para decidir o futuro da sua carreira na política: “Concorrer à prefeitura, disputar a reeleição para vereador, trocar de partido ou, até mesmo, sair da vida pública, parecem apenas decisões pessoais. Mas não é assim, são decisões que moldam o futuro de muitos.”

O presidente da Câmara confirmou também sua permanência no MDB e agradeceu a oportunidade de ser indicado para disputar a prefeitura. “Hoje é o dia em que estamos definindo a minha permanência no MDB 15, e quero agradecer ao diretório estadual por essa oportunidade”, declarou.

Experiências. Wendel relembrou sua caminhada política, desde a sua eleição para vereador até a candidatura para deputado estadual no ano de 2022. Destacou ainda sua atuação na presidência da Câmara. “Parecia impossível ser eleito vereador tão jovem, e vencemos. Me tornei presidente do Legislativo com excelentes resultados de gestão”, enfatizou.

Desafios. O pré-candidato falou sobre os desafios a serem enfrentados na gestão do município, destacando a saúde, políticas públicas para moradores em situação de rua e demandas das populações carentes. “Reafirmo que não tenho medo de encarar e driblar os desafios. Guarapari tem potencial, mas também apresenta muitas dificuldades”, concluiu.