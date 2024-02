A Câmara de Guarapari criou ontem (20) duas importantes CPIs. Uma delas investigará possíveis irregularidades no transporte público da cidade, operado pela empresa Expresso Lorenzutti. A chapa vencedora contou com o voto crucial do Presidente da Câmara, Wendel Lima.

Havia duas chapas disputando a vaga para investigar o transporte coletivo de Guarapari. Uma liderada pelo vereador Oldair Rossi, mais alinhada ao prefeito Edson Magalhães, e outra pelo vereador Izac Queiroz, que é opositor e um dos maiores críticos da gestão do prefeito Edson Magalhães.

As chapas estavam empatadas em 6 a 6 e faltava um voto para a chapa de oposição liderada por Izac ganhar, e Wendel deu o voto decisivo para a vitória da chapa de Izac Queiroz. Sendo assim, a CPI que conduzirá a investigação foi aprovada e ficou composta por: Izac como presidente, Max Júnior como relator e Dr. Humberto como membro.

Wendel justificou seu voto de desempate dizendo que tem apreço pelas duas chapas, mas que acredita que a chapa de Izac vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade, mais desenvoltura e uma possibilidade melhor para fazer a entrega do relatório final da CPI.

No meio político, a expectativa é que a presidência de Izac e dos demais vereadores traga um trabalho mais transparente e independente para investigar os problemas do transporte coletivo realizado pela Expresso Lorenzutti em Guarapari. A empresa vem sendo criticada há vários anos pela má qualidade do serviço prestado, além de não cumprir o edital de concorrência que deveria seguir e executar.