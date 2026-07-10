É de Guarapari! Dafni Maria brilha no Miss Top Model International 2026 e conquista o pódio

A conquista da jovem Dafni Maria no cenário internacional da beleza reforça o protagonismo do Espírito Santo nos concursos de Miss e evidencia o trabalho desenvolvido pela coordenadora Márcia Barros na formação de novas representantes. Aos 20 anos, a modelo de Guarapari conquistou o título de 1st Runner Up (2º lugar) no Miss Top Model International 2026, resultado de uma trajetória marcada por superação, dedicação e preparação profissional.

A premiação internacional é fruto do projeto de desenvolvimento de candidatas conduzido por Márcia Barros, que há mais de uma década atua na preparação de misses capixabas. Reconhecida por transformar concursos de beleza em plataformas de crescimento pessoal, liderança e impacto social, a coordenadora comemora mais um importante resultado para o Espírito Santo.

A história de Dafni começou longe dos holofotes. Vinda de uma família humilde, ela ingressou no mercado de trabalho aos 14 anos e conciliou os estudos com a rotina profissional. A mudança de rumo aconteceu ao participar do Miss Guarapari, concurso que abriu as portas para uma carreira consolidada no universo da beleza.

Após conquistar os títulos de Miss Top Model Espírito Santo e Miss Top Model Brasil, Dafni decidiu investir integralmente no sonho de representar o país no exterior. Para isso, deixou o emprego com carteira assinada e passou a dedicar-se à preparação intensiva, incluindo cursos de oratória, passarela, postura e idiomas.

A dedicação foi recompensada com o vice-campeonato internacional, colocando Guarapari e o Espírito Santo em destaque em um dos principais concursos da categoria.

Além da carreira nas passarelas, Dafni também se destaca pelo trabalho social. Entre as iniciativas desenvolvidas, estão campanhas de arrecadação para instituições beneficentes e ações voltadas a crianças e pessoas com deficiência. Em parceria com a instituição SALVARMAR, mobilizou doações para reconstruir uma sala de cinema destinada às crianças atendidas pela entidade, chegando a confeccionar manualmente almofadas para o espaço. Em outra ação solidária, participou de uma campanha para arrecadar recursos destinados à compra de panetones e caixas de bombons para 180 assistidos da APAE, garantindo uma celebração de Natal para jovens com deficiência intelectual e múltipla.

Para Dafni, a maior conquista é utilizar a visibilidade proporcionada pelos concursos para promover mudanças na vida das pessoas.

Paralelamente à carreira de modelo, ela mantém a formação acadêmica como prioridade. Graduada em Administração, atualmente cursa Biomedicina, reforçando a defesa de que a preparação de uma Miss vai além da aparência e envolve conhecimento, comunicação e liderança.

Projeto de formação de talentos

A conquista internacional também consolida o trabalho desenvolvido por Márcia Barros, responsável por coordenar e preparar candidatas para concursos de beleza no Espírito Santo. Ex-miss e detentora de 13 títulos, Márcia assumiu a coordenação do Miss Guarapari em 2015 e promoveu uma transformação na forma de preparar as candidatas, ampliando o foco para áreas como desenvolvimento pessoal, responsabilidade social, comunicação e posicionamento público.

Ao longo da carreira, coordenou cinco franquias municipais de concursos de beleza, experiência que lhe permitiu aperfeiçoar uma metodologia voltada à formação completa das participantes.

Atualmente, concentra sua atuação na coordenação estadual de duas franquias, dedicando-se à preparação personalizada de candidatas com potencial para disputar competições nacionais e internacionais.

Segundo Márcia, o objetivo é mostrar que o título de Miss representa muito mais do que beleza: é uma ferramenta de liderança, propósito e transformação social.

O desempenho de Dafni Maria no Miss Top Model International 2026 reforça esse trabalho e consolida o projeto liderado por Márcia Barros como uma referência na formação de representantes capixabas capazes de levar o nome de Guarapari, do Espírito Santo e do Brasil aos principais palcos internacionais da beleza.