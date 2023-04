A 10a Edição do ExpoNoivas já tem data marcada e promete movimentar o setor de eventos em Guarapari. O evento que conta com a parceria do Sebrae e da Aderes, acontece nos dias 25 e 26 de abril (terça e quarta), das 17h às 22h, no Guará Centro de Eventos, e vai mostrar as tendências para festa de 15 anos, formatura, bodas , aniversários e, principalmente, casamentos.

A entrada é gratuita e aberta ao público( sugerido doação de 2kg de alimentos não perecíveis) assim quem já tem data marcada para se casar ou pretende realizar o sonho com uma grande festa poderá conhecer produtos e serviços como: vestidos de noivas, confeitaria, lembranças e buquês artesanais, fotografia, música, decoração, BUFFET dentre outros.

A tradicional feira traz novidades para 2023, começando com uma exposição de carros antigos para a triunfal entrada de noivas eternizando o momento em grande estilo. Outra novidade é a praça de alimentação, onde os visitantes poderão conhecer a parte gastronômica, apresentação de músicos capixabas e assistir o desfile de vestidos de noivas e festas , momento muito esperado.

Ivete Guimarães, organizadora da ExpoNoivas, comentou sobre a procura por estandes e a expectativa para o evento. “A ExpoNoivas é importante para o segmento e para a região, em 2023 a procura de empreendedores para participar está muito grande. Temos a expectativa de fazer uma feira mais ampla e contribuir com o fortalecimento da economia local”, afirmou Ivete.

A 10a Edição da ExpoNoivas Guarapari será um ambiente para empreender, aprender e realizar sonhos. “A dedicação para a feira é muito grande porque queremos fortalecer cada vez mais o setor e conseguir realizar sonhos”, completou a especialista em casamentos, Marinete Miranda, que também atua na Coordenação do ExpoNoivas.

A ideia da 10° Edição do ExpoNoivas é ser um espaço para fazer relacionamento, prospecção de clientes e venda direta. Por ser uma feira já consolidada e atrair expositores e visitantes de outras cidades, a ExpoNoivas também colabora com o setor hoteleiro, uma vez que gera turismo de negócios durante a semana. “Para o expositor e os noivos que são de outra cidade, poder se hospedar e ficar próximo ao evento é mais estratégico”, afirmou Gustavo Guimarães, vice-presidente do Sindihoteis.

Os organizadores ainda informaram que são mais de 50 expositores confirmados e a expectativa é que circulem mais de 800 pessoas por dia.

ExpoNoivas Guarapari 2023

Data: 25 e 26 de abril de 2023

Horário: das 17h às 22h

Local: Guará Centro de Eventos, Bairro Itapebussu, 118, Guarapari/ES

Entrada: Gratuita.

Entrada solidária: doação de 2kg de alimentos não perecíveis. *A doação não é obrigatória. Informações: 27 99848-4970 (Marinete Miranda ou Ivete Guimarães)