As eleições nacionais aconteceram e estamos indo para o segundo turno para presidente e governador. Mas entre as conversas sobre as eleições municipais, já começam a surgir os nomes que devem estar na disputa.

Em Guarapari, em recente reunião com algumas pessoas, o prefeito Edson Magalhães já disse que escolheu seu sucessor. Segundo fontes ouvidas pelo portal 27 e estavam presentes na reunião, o prefeito já escolheu um empresário conhecido da cidade para ser seu sucessor.

O nome escolhido é de um empresário ligado ao comércio e também a construção civil. Empresário muito querido na cidade. Edson falou o nome em meio a uma reunião com várias pessoas, onde definia seu apoio a Renato Casagrande e a Ricardo Ferraço para o governo do Estado. “Vou apoiar o Casagrande por causa de Ferraço e meu candidato a prefeito é (disse o nome) e está definido”, citou Edson nessa reunião.

O portal 27 tentou falar com o empresário citado, mas até o fechamento desta matéria não conseguimos contato para ele para confirmar se vai disputar a prefeitura em 2024.