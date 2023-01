O Sine de Vila Velha está oferendo 164 oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho neste início de ano. As vagas são para as mais variadas áreas de atuação.

Tem oportunidade para auxiliar de logística, consultor de vendas, eletrotécnico, marceneiro, motorista, pedreiro e secretário executivo, entre outras. Também tem oportunidade para PCD como analista fiscal, atendente hospitalar, consultor de vendas, mecânico de veículos, psicólogo hospitalar, vendedor de comércio varejista e vistoriador de risco auto.

Aqueles que procuram estágio como auxiliar administrativo, é só procurar o Sine de Vila Velha. A lista completa você confere AQUI.

Desde 2021, Vila Velha está crescendo na geração de empregos. No ano de 2022, o município fechou todos os meses com saldo positivo. Até o mês de outubro, foram gerados 6.116 mil empregos, cerca de 1.683 a mais que o mesmo período do ano passado.

Segundo o secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Gabriel Nunes, “esse número é fruto do trabalho focado no desenvolvimento econômico. A gestão do prefeito Arnaldinho Borgo trabalha com vários projetos e ações para trazer mais segurança aos novos investidores. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios no município e tornar Vila Velha uma cidade empreendedora”, expressa.

Segundo a coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogeria Gomes Ramos, a equipe trabalha com maestria para captação de vagas: “Nossa equipe está sempre empenhada para captar novas vagas e, assim, ampliar as oportunidades para aqueles que estão querendo uma recolocação no mercado de trabalho”, ressalta.

Para concorrer a uma das vagas, basta procurar o Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, Rodovia do Sol, em Itaparica.