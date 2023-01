Em pleno verão de 2023 e com cidade lotada, é bom saber que existem pontos nas praias de Guarapari que infelizmente estão impróprios para banho. Essa situação só veio à tona após as cenas da semana passada onde após as chuvas, apareceram vídeos de uma “agua preta” e com mau cheiro que era despejada diretamente na Praia do Morro. O vídeo viralizou.

Ligações irregulares. Em matéria da rede Gazeta, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) disse que a água escura e de forte odor lançada no mar é esgoto que estava contido em uma galeria e que isso ocorre por causa de ligações irregulares de imóveis à rede.

Ainda segundo a Gazeta, apesar do problema ser frequente, nenhuma sinalização foi colocada no local alertando os banhistas sobre a balneabilidade (qualidade) da água.

Prefeitura. A prefeitura informou ainda que na linha de drenagem existe uma rede coletora de esgoto da Cesan, e que, durante a chuva, pode ter contribuído para alguma inconformidade, devido ao elevado índice pluviométrico.

De acordo com a matéria, o órgão disse que que a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) esteve no local e não foi constatou características de lançamento de esgoto. Ainda segundo a gestão, uma coleta de amostra da água foi feita para análise no dia 11 de janeiro.

Resultados. De acordo a Gazeta, nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Guarapari confirmou que alguns dos pontos analisados estão impróprios para banhistas. São eles:

*Praia do Morro (em frente ao Ed. Maison Classic)

*Praia das Virtudes (em frente à praça)

*Praia das Castanheiras (próximo ao Siribeira Iate Clube)

Nova coleta. Ainda de acordo com a prefeitura, considerando as condições meteorológicas antes da análise, que foram de muitas chuvas, uma nova coleta será realizada nesta semana”, acrescentou o órgão.

Em nota, a prefeitura disse que a Praia do Morro possui três pontos determinados pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), para análise de balneabilidade, e apenas um deles está impróprio para banho — que é na região do e Edifício Maison Classic.

Placas. Questionada nesta segunda-feira (16) sobre a não inserção de placas para alertar os banhistas sobre as más condições das águas, a prefeitura informou que está providenciado uma sinalização já que o resultado das amostras era recente.

Fiscalização. Quanto à fiscalização de pontos de esgoto, a prefeitura informou que existe um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), denominado “Programa Se liga na Rede” , onde a fiscalização dos pontos de esgoto é realizada entre Semag e Cesan, para coibir as práticas de ligações irregulares no município.

Cesan. A Cesan informou que a rede de esgoto da Praia do Morro está operando normalmente e que a água saindo na praia nas imagens vem da galeria pluvial do local, que não é de responsabilidade da Companhia. A companhia disse ainda que o esgoto contido nessa galeria é fruto de ligações irregulares que devem ser tratadas pelo órgão fiscalizador.