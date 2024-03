Com um cardápio que vai reunir desde uma boa moqueca até a tradicional torta capixaba. Começa nesta quinta-feira (28) e segue até domingo (31), na capital estadual do Atum e do Dourado, a 17ª edição do Festival de Frutos do Mar de Itapemirim. A finalidade do evento é valorizar os pescadores e seus pescados, a cultura pesqueira, fomentar o comércio local e movimentar o turismo no balneário.

Quem for conferir o Festival Gastronômico de Frutos do Mar, que acontece no Pavilhão de Eventos, que fica no pátio do Terminal Pesqueiro, na Praia de Itaipava, no município de Itapemirim, vai poder conferir de perto as delícias feitas à base de frutos do mar. O evento vai reunir o melhor da gastronomia da região, com pratos que vão desde um delicioso peroá frito até uma paella. Além disso, não vai faltar a torta capixaba, a moqueca que não é peixada, casquinha de siri, iscas de peixe, camarão crocante, filé de peixe grelhado e muitos outros pratos pensados para atender a todos os gostos. Os valores vão variar de R$ 15 a R$ 149,99. Tudo isso acompanhado de atrações musicais e culturais. A entrada é gratuita.

O 17º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim também vai contar com produtores de cerveja artesanal capixaba, empreendedores da agroindústria, artesanato e Microempreendedores Individuais (MEIs). Os empreendedores foram selecionados por meio de um chamamento público realizado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

Outro destaque do evento fica por conta das aulas-shows de gastronomia, que acontecem com chefs convidados da região. O chef Gilson Surrage, de Iriri, vai preparar um prato batizado de Pérola do Mar, uma versão contemporânea da torta capixaba. A chef Stephanie Dutra vai fazer um camarão à pérola. No entanto, o risoto de frutos do mar fica por conta do chef José Mezadre. Já o chef Hamilton Martins, que vai comandar todas as aulas, vai preparar a Mariscada da Gamboa, uma homenagem às marisqueiras do Município de Itapemirim.

O presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim, o chef Hamilton Martins, disse que quem for curtir a Semana Santa no litoral sul capixaba vai poder conferir de perto as delícias locais e isso pelo fato de Itapemirim ser referência na gastronomia da região. “Nós estamos com uma grande expectativa nessa 17ª edição do Festival de Frutos do Mar, um momento em que valorizamos toda atividade pesqueira, marisqueira além da pesca artesanal do município, onde buscamos promover um aquecimento na economia da cidade, destacando as potencialidades da cidade”, destacou o presidente da associação e chef Hamilton Martins.

Segundo o diretor-geral da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, essa é mais uma ação do Governo do Estado, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos empreendedores do Espírito Santo. “Esse festival vai proporcionar aos empreendedores visibilidade, venda de seus produtos e contatos futuros. Dessa forma, contribuímos para o crescimento desses pequenos negócios”, disse.

Serviço:

17º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim

Data: de quinta-feira (28) a domingo (31)

Local: Pavilhão de Eventos, na Praia de Itaipava, em Itapemirim.

A entrada é gratuita.

Programação:

Quinta-feira (28 de março)

17h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

19h – Cerimônia Oficial de Abertura do Festival

19h30 – Apresentação musical com a Corporação Douglas Ramos Dias

21h – Aula-show com o chef Gilson Surrage (Iriri)

22h – Apresentação musical com a banda Agitaê

00h – Encerramento

Sexta-feira (29 de março)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

14h – Aula-show com o chef José Mezadre (Itaipava)

18h – Apresentação musical com Patrick Jinkings

19h – Aula-show com a chef Stephanie Dutra (Marataízes)

22h – Apresentação musical com Nana Nunes

00h – Encerramento

Sábado (30 de março)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

14h – Apresentação cultura grupo de Capoeira Navios de Angola

16h – Apresentação musical com os Garotos Tradição

19h – Aula-show com o chef Hamilton Martins (Itaipava)

20h – Apresentação musical com Matheus e Rhuan

22h – Apresentação musical com Flesh Martins

00h – Encerramento

Domingo (31 de março)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

11h30 – Apresentação Cultural Infantil com Papa-Léguas

12h – Aula-show kids com Kisabor Açaíteria e Sorveteria

13h – Apresentação musical com Fabrycio Venturini

17h – Encerramento.