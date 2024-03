Um grave acidente na tarde desta quarta-feira (27) na BR-101, no trecho de Rio Novo do Sul, deixou dois mortos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal envolvendo dois carros e dois caminhões. A PRF informou que as vítimas ainda não foram identificadas.

O Centro de Controle Operacional da Eco101, empresa responsável pela gestão da rodovia, reportou que o acidente ocorreu no sentido norte da BR-101, nas proximidades do quilômetro 391,5. A região foi atendida por equipes de emergência, incluindo recursos da concessionária, como ambulâncias, guinchos e viaturas de inspeção, além do apoio da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Interdição. Em decorrência do acidente, a faixa de tráfego no sentido norte, direcionada a Vitória, foi interditada para prestação de socorro. O fluxo de veículos está sendo controlado por sistema de pare e siga, visando garantir a segurança dos usuários da rodovia enquanto as equipes de resgate trabalham no local.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre a ocorrência.