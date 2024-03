Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar agredindo um homem e uma mulher em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O incidente ocorreu na manhã da última quarta-feira (27) e provocou debate sobre a conduta do agente.

Agressões. Nas imagens, é possível ver o casal sentado em uma escadaria no Centro de Domingos Martins, enquanto um policial militar se aproxima e começa a gritar com eles. “Fala de novo”, ordena o policial à mulher, que questiona o motivo da agressão. No vídeo, o policial a agride com um tapa no rosto, seguido por palavras de intimidação: “Aqui ninguém se cria, não”.

O homem se levanta em defesa da mulher, mas é recebido com violência pelo policial, que desfere um soco em sua barriga e o empurra contra a escadaria. Mesmo após cair, o homem tenta se levantar, mas é novamente empurrado pelo PM.

O homem agredido afirma que vai denunciar o policial no Ministério Público. A mulher complementa, dizendo que o policial é corrupto, mentiroso, e afirma que a abordagem está filmada. Depois disso, o policial empurra o rapaz novamente, desferindo mais golpes. Outro agente chega e os policiais algemam e detêm o homem.

Afastamento. A Polícia Militar, procurada pela reportagem de A Gazeta, informou que o policial envolvido foi afastado preventivamente de suas funções enquanto a denúncia é investigada pela Corregedoria. O nome do PM não foi divulgado.

“O governo do Estado ressalta que não compactua com violência praticada por funcionários públicos de qualquer natureza, seja ela fora ou, especialmente, no exercício da função. Todas as medidas cabíveis relativas ao fato serão tomadas”, afirmou a corporação em nota.