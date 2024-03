Em uma das atividades alusivas à Festa da Padroeiro do Espírito Santo, no domingo (31), será realizada a Corrida da Penha. Os atletas sairão às 7h30, da Praça dos Ciclistas, em Itaparica, e correrão até a Prainha, em um percurso de aproximadamente 7 quilômetros. Foram inscritos 2.500 pessoas.

Os atletas passarão pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Gil Veloso, Rua Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e, por fim, chegarão a Prainha. Essas vias citadas serão interditadas parcialmente e conforme os corredores forem passando o trânsito será liberado.

A Festa da Penha, maior festa religiosa do Espírito Santo, acontecerá do próximo domingo (31) até o dia 8 de abril e será marcado por várias atividades, a exemplo de romarias, missas, shows, entre outras. As atividades serão realizadas no Convento da Penha e na Parque da Prainha, que foi revitalizado.

Corridinha da Penha

Para incentivar a prática de atividade esportiva, crianças de 6 a 12 anos também poderão participar do percurso entre 60 e 120 metros, que acontecerá em torno de 9h, após o término da prova principal, com largada e chegada no Parque da Prainha.

Retirada do kit

Na sexta-feira (29), de 14 às 21h, no Shopping Vila Velha (Corredor Nossa Vila – Piso L1 ao lado da casa Brasil em frente a Vila do Açaí). No sábado (30), de 10 às 18h, no Extrabom Supermercados (Boulevard Shopping, Piso L1)

As inscrições já foram encerradas, 2.500 pessoas inscritas nesta edição é a terceira maior festa religiosa do Brasil tem o apoio da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Serviço:

11ª Corrida da Penha

Data: Domingo (31)

Local: Praça do Ciclista x Parque da Prainha

Horário: Concentração às 6h30; Largada às 7h30

Corridinha da Penha

Data: Domingo (31)

Local: Parque da Prainha.

Horário: Concentração 8h30; Previsão de início às 9h.

Percurso: toda aprova acontecerá no parque da Prainha.