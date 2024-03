Na última quarta-feira, dia 27, os policiais militares do 10º Batalhão concluíram com sucesso o treinamento para o uso da arma de incapacitação neuromuscular Taser 7. O curso teve uma duração de 8 horas e foi ministrado pelo Aspirante Renan Assis de Almeida. Dividiu-se em duas partes: uma componente teórica inicial seguida pela oportunidade prática para os militares aplicarem os conhecimentos adquiridos.

A Taser 7 é uma arma de última geração projetada para oferecer uma opção segura e eficaz no controle de distúrbios, reduzindo os riscos para todas as partes envolvidas. O treinamento abordou técnicas de uso apropriado, protocolos de segurança e considerações éticas relacionadas à utilização dessa tecnologia.

De acordo com o tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, comandante do 10º BPM, “o uso da Taser 7 e a capacitação dos militares são de extrema importância, uma vez que se trata de uma alternativa não letal essencial para uma atuação policial eficaz em várias situações do cotidiano operacional”. Ao todo, 100 militares concluíram com êxito o treinamento e estão habilitados para utilizar a Taser 7.