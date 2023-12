O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que há 86 anos constrói uma trajetória contínua de conexão com o povo capixaba, lançou nesse final de semana a mais nova campanha publicitária em comemoração ao ano de 2023, que apresenta o tema “Somos Azul”, em sintonia com a cor da instituição. Mas o grande diferencial está nos protagonistas: 12 projetos sociais capixabas apoiados pelo Banestes.

A campanha destaca o importante papel do Banestes no desenvolvimento local, como o banco que mais investe na cultura, arte, esporte, cidadania e preservação ambiental no Estado, e traz como conceito a identidade local simbolizada pela cor azul presente em sua marca e na bandeira do Espírito Santo.

O lançamento da campanha aconteceu no Parque Cultural Casa do Governador, na Residência Oficial do Governo do Estado, em Vila Velha, no último sábado (09), que contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; da primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande; do presidente do Banestes, Amarildo Casagrande e sua esposa Luciana Casagrande; além dos demais membros da diretoria do Sistema Financeiro Banestes, dos Conselhos do Banestes, de representantes dos projetos sociais protagonizados no vídeo, líderes do Banestes e de outros convidados especiais.

“Nossa nova campanha tem um significado muito especial, pois estamos reforçando as crenças e valores do Banestes, que atua com foco em apoiar,incentivar, investir e acreditar no Espírito Santo e nos capixabas. Temos um compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento econômico e social do Estado. O azul faz parte da bandeira do Espírito Santo e a canção tema deixa claro que somos Azul, Branco e Rosa”, destacou durante a cerimônia o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande.

Atualmente, o Banestes investe em 133 projetos sociais do Espírito Santo e o montante destinados às causas chega a R$ 10,9 milhões. O governador do Estado, Renato Casagrande, enalteceu a relevância socioeconômica do banco. “O Banestes, por ser um banco estadual, retorna aos cofres públicos, através de dividendos, valores que serão reinvestidos em políticas públicas. Temos uma gestão estratégica que tem alcançado resultados positivos de forma sustentável nos últimos anos. A nova campanha estampa o orgulho, a dedicação e o compromisso por um Espírito Santo cada vez melhor”, disse.

O filme de 1 minuto e 30 segundos teve sua estreia pública no intervalo do programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (10). A trilha sonora foi composta pela Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (@filarmonicademulheresdoes), Instituto Serenata D’favela (@institutoserenatadfavela), e com locução do Cesar Mc (@cesarmc027). O desenvolvimento da campanha é assinado pela Agência Fire Marketing e Comunicação e a produção pela ON Filmes.

O gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, comemorou o resultado. “A campanha foi feita para emocionar e tenho certeza que o resultado atingiu o objetivo. Estamos muito felizes e satisfeitos de ver os projetos que apoiamos e acreditamos, e que levam cultura esporte, lazer e entretenimento para todo o estado, serem os protagonistas. Nosso lema é o Crescemos Juntos, e a nova campanha exalta isso, que o Banestes atua em prol dos capixabas. Agradeço e parabenizo todas as equipes envolvidas no desenvolvimento. Somos Azul!”.