Encerram-se amanhã, dia 5, as inscrições para a 3ª edição da Corrida Ideally, um evento que conquistou um lugar de destaque no calendário turístico e esportivo da região. Esta emocionante corrida está programada para o dia 12 de outubro, coincidindo com o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, e promete reunir corredores apaixonados para uma experiência única ao longo das belas praias de Guarapari.

O evento proporcionará uma oportunidade extraordinária para as famílias desfrutarem de um momento especial, encorajando a participação de corredores de todas as idades. E este ano, a organização caprichou nas medalhas e troféus que os participantes receberão ao cruzar a linha de chegada. Além disso, está planejada uma grande festa na chegada, especialmente para as crianças.

3ª Corrida Ideally

Data: 12 de outubro de 2023 (feriado)

Horário da largada Adulto: 7h

Horário Corridinha: a partir de 9h

Percurso:

Corrida 12km e 5km:

12 km: largada na praia da Bacutia e chegada na Praia do Morro

5km: largada na praia da Areia Preta e chegada na Praia do Morro

Corridinha (2 a 12 anos):

Largada e Chegada na Praia do Morro

Premiação:

Mais de R$ 10.000,00 de premiação distribuídos nas distâncias de 12km e 5km

Premiação com troféu para Faixa Etária (5 em 5 anos) e PCD (1° ao 5° colocados)

Inscrições A partir de R$90,00 (Corrida) e R$40,00 (Corridinha), com camisa, parceladas em até 3x sem juros no cartão;

Mais informações e Inscrições:

www.corridaideally.com.br