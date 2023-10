A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes e da Guarda Municipal de Marataízes, realizou, nessa terça-feira (03), a prisão de quatro homens, com idades de 22, 21, 24 e 30 anos. Eles são investigados de serem autores de um roubo a uma joalheria, que ocorreu no dia 11 de agosto deste ano, no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. A prisão ocorreu durante Escala Operacional (Iseo), no município de Marataízes, visando dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva.

A operação contou também com o apoio da Delegacia de Polícia de Itapemirim e da DP de Presidente Kennedy. De acordo com as investigações, no dia do crime, foi utilizada uma arma de fogo por parte dos criminosos, que entraram no estabelecimento comercial e chegaram a agredir fisicamente o proprietário do local, ameaçando-o com o uso da arma de fogo. O estabelecimento teve um prejuízo de R$ 60 mil reais.

O titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, delegado Edson Lopes, informou que, por meio das investigações, foi possível averiguar que os quatro detidos estavam envolvidos na trama criminosa.

Nessa terça-feira (03), durante o período da tarde, foram iniciadas as primeiras diligências, sendo localizado e preso o primeiro investigado, de 25 anos, que seria um dos membros do grupo que realizou o assalto. A prisão foi efetuada na residência do criminoso, no bairro Barra do Itapemirim, sendo apreendidas com o suspeito duas buchas de substância similar à maconha. O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia de Marataízes.

Já no período da noite, ainda nessa terça-feira (03), a equipe policial prosseguiu com a operação, sendo localizado e preso, também no bairro Barra do Itapemirim, o segundo membro do grupo, de 24 anos. “Os dois últimos envolvidos no roubo, que, de acordo com as investigações são irmãos, foram localizados após a equipe policial receber inúmeras denúncias apontando intenso tráfico de drogas no mesmo bairro, em Barra do Itapemirim”, disse o delegado Edson Lopes.

As denúncias apontavam os irmãos como os principais responsáveis pelas vendas de drogas no local. O rapaz de 21 anos foi preso no quintal da residência dele. Já o irmão dele, de 22 anos, chegou a empreender fuga, pulando dois muros, mas foi alcançado e preso pela equipe policial. Na residência, foram apreendidas 155 pedras de crack.

Além das prisões preventivas por crime de roubo à mão armada, os dois primeiros, que são irmãos, foram autuados pela prática de tráfico e associação ao tráfico. “Dois suspeitos tinham sido detidos em flagrante no dia do crime, mas foram liberados em audiência de custódia. Após a juntada e a produção de provas, os suspeitos foram denunciados e foi expedido o mandado de prisão. Eles foram detidos novamente nessa terça-feira (03)”, disse o delegado.