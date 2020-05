44 dos 78 municípios do Espírito Santo não possuem registro de mortes por coronavírus, segundo o painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, pode-se dizer que, em todo o Estado, 34 cidades possuem óbitos em decorrência da doença.

Cidades. As cidade do Estado que não possuem mortes por Covid-19 são Água Doce do Norte, Alegre, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, Vargem Alta, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova e Vila Valério.

Casos de Covid-19 no Estado. 6.198 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Destes, 260 faleceram em decorrência da doença em todo o território capixaba, mas 2.503 foram curados até o momento.