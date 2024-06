Em esforço conjunto, OAB/ES recupera terreno e 4ª Subseção de Guarapari terá sede própria. Após uma batalha longa e silenciosa, a OAB/ES alcançou uma vitória significativa: a recuperação de um terreno perdido anos atrás, oriundo de concessão do Governo do Estado.

A ausência de manifestação de interesse da instituição, acrescida à inércia na tomada de ações inerentes à construção da sede própria àquele tempo, resultou na lastimável perda desse espaço vital para a advocacia da região.

Assim, a reconquista desta tão sonhada sede própria representa não apenas um marco para a OAB/ES, mas também para toda a comunidade jurídica e a sociedade em geral.

Com uma área de 684,58m², estrategicamente localizada nas imediações do Fórum e do Ministério Público, a nova sede trará não apenas conforto e praticidade para os advogados, mas também uma maior proximidade com os órgãos judiciais e uma estrutura condizente com a importância da 4ª Subseção de Guarapari, que abrange os Municípios de Guarapari/ES, Anchieta/ES e Alfredo Chaves/ES.

A luta incansável da atual gestão ao longo dos últimos cinco anos reforça o comprometimento em fortalecer a advocacia e garantir condições adequadas para o exercício da profissão.

De acordo com a Presidente da 4ª Subseção de Guarapari, Dra. Mônica Silva Ferreira Goulart: “Essa conquista possui um significado especial, posto que retrata a materialização não apenas de uma promessa, mas do grande pleito dos últimos anos de toda a advocacia local. A nova sede, possível somente graças aos esforços conjuntos entre Diretoria e Conselho da 4ª Subseção e a Diretoria Seccional, a quem destaco particular gratidão às pessoas do Presidente, José Carlos Rizk Filho, e do Secretário Geral, Alberto Nemer Neto, garantirá aos advogados e advogadas de Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves um espaço moderno, amplo e condizente com a representatividade que possui a classe”, disse ela.

Dr. Dra. Mônica ainda completa. “Registro, ainda, os sinceros agradecimentos ao Deputado Estadual Mazinho dos Anjos, ao Secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon Dias, ao Vice-Governador, Ricardo Ferraço, e, especialmente, ao Governador do Estado, Renato Casagrande, por toda a atenção dispensada no atendimento deste nosso antigo sonho. É um momento realmente marcante, estamos realizados!”

É de se enaltecer, ainda, que a conquista desse espaço representa muito mais que apenas uma incrível vitória burocrática, mas sim um avanço significativo que, indubitavelmente, impactará positivamente não só nas contas e na estrutura da OAB/ES, mas também na qualidade do serviço prestado aos cidadãos de toda a região.