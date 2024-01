Foram abertas nesta terça-feira (23), as inscrições para a primeira oferta de cursos do Programa QualificarES em 2024. São mais de 9 mil oportunidades de capacitação profissional, distribuídas em 40 municípios do Espírito Santo. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e busca atender a demanda por qualificação nos municípios capixabas.

Inscrições. As inscrições seguem até o dia 09 de fevereiro, e o resultado, contendo a lista dos classificados, será divulgado em 20 de fevereiro. Todo o processo de inscrição e os editais estão disponíveis no site oficial do programa, que pode ser acessado clicando aqui.

Requisitos. Para participar, os candidatos devem atender a alguns requisitos, incluindo idade mínima de 16 anos até a data da matrícula, residir no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado. A seleção dos participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificação em ordem decrescente, até o preenchimento total das vagas de cada curso e turno, conforme estabelecido nos editais.

Guarapari. No município de Guarapari, são ofertadas 475 vagas para o público em geral, abrangendo cursos como cuidador de idoso, assistente de secretaria escolar, maquiagem, auxiliar administrativo, informática, doces para festas, entre outros. Para o público feminino, há 70 vagas distribuídas nas áreas de cuidador infantil, bolos artísticos, designer de sobrancelhas e cuidados com a pele.