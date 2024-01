Na última segunda-feira (22), os trabalhadores da limpeza urbana na Grande Vitória entraram em greve buscando melhores salários e condições de trabalho. A paralisação afeta as operações nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari, onde a varrição, coleta e jardinagem são realizadas por profissionais terceirizados.

Reivindicações. O Sindilimpe, sindicato que representa a categoria, alega que a greve foi motivada pela falta de acordo com o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selures), que teria oferecido um reajuste salarial de apenas 3,71%. Entre as demandas dos trabalhadores estão um reajuste salarial de 15%, melhores condições de trabalho, tíquete-alimentação linear no valor de R$ 1 mil e sem descontos em casos de atestado, férias ou diferença de escala. Além disso, eles exigem o pagamento integral do plano de saúde pela empresa responsável e a higienização dos uniformes.

Greve. O Sindilimpe informou que a greve manterá um contingente mínimo de 30% dos trabalhadores em atividade durante o protesto, que continuará até que as reivindicações sejam atendidas. Uma nova rodada de negociações com o Selures está marcada para esta terça-feira (23).

Após uma assembleia geral na manhã de segunda-feira, os trabalhadores percorreram o trajeto do bairro Gurigica, em Vitória, onde está localizada a sede do Sindilimpe, até o Palácio Anchieta, no Centro da capital, em sinal de protesto.

O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) também se manifestou por meio de nota, esclarecendo que continuará buscando um acordo para o impasse instalado. A associação patronal solicitou mediação ao Ministério do Trabalho (MT-ES), agendada para acontecer nesta terça-feira (23).

Respostas. Em meio ao impasse, as prefeituras da Grande Vitória estão mobilizando esforços para evitar o acúmulo de lixo nas ruas. Diante dessa situação, a Prefeitura de Guarapari emitiu uma nota informando que não foi comunicada sobre a paralisação e que está em busca de uma solução para o problema.

“O município em nenhum momento foi comunicado da paralisação e pede desculpas à população pelo transtorno, que acontece em todo o Espírito Santo. A Prefeitura está cobrando solução o mais rápido possível e, enquanto isso, preparou uma força-tarefa para priorizar as principais demandas relacionadas a resíduos na cidade. Pedimos a compreensão da população, para que não descarte lixo na rua e a limpeza da cidade seja mantida”, destacou a nota da Prefeitura de Guarapari.