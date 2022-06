Os guardas municipais de Vila Velha passaram a contar, a partir desta semana, com um valor reajustado de auxílio para compra de uniformes. A alteração foi realizada por meio da Lei nº 6.666, de 28 de junho de 2022, e duplica a indenização para compra das fardas.

Dessa forma, todos os guardas receberão o auxílio referente a 2022 com o valor de R$ 2.200, ante aos R$1.100 pagos anteriormente. A medida tem efeito retroativo. O pagamento é feito sempre no mês subsequente ao aniversário e o servidor que já foi contemplado este ano, ainda com o valor antigo, terá garantida a diferença em complemento.

A lei é de autoria do prefeito Arnaldinho Borgo e compõe uma série de políticas de valorização dos guardas municipais, que integram: pagamento de escalas extras, com a Gratificação por Serviço Extraordinário (GSE); reajuste de 30% para 50% da gratificação por risco de vida; progressão por antiguidade.

“Esse é parte de um compromisso meu com a Guarda, de diálogo permanente e investimentos de valorização, aumento de capacidade de atendimento à população e de respeito que eles merecem. Agora eles passam a contar com motivação extra porque estamos corrigindo falhas históricas. A Guarda de Vila Velha, que é orgulho dos munícipes e capixaba, vem recebendo investimentos em equipamentos, tecnologia, capacitação e formação, porque queremos a prevenção do crime e o sossego a nossa gente, mesmo sendo força auxiliar, mas fazendo sua parte muito bem feita”, comentou o prefeito.

Quando o prefeito cita investimentos, ele lembra da aquisição de 10 novas motos zero quilômetro, troca e ampliação da frota de viaturas com Nissan Kicks zero quilômetro, aquisição de armamento letal e não-letal. Em tecnologia, novos rádios comunicadores e a implantação da Muralha Eletrônica ampliaram o apoio aos servidores na rua. A valorização passa pelo treinamento e qualificação, com mais de 1.500 horas de cursos no ano de 2021.

A subsecretária da Guarda Municipal, Landa Marques, falou sobre a importância da valorização do guarda municipal: “Nós estamos nas ruas todos os dias e nos tornamos, nos últimos 10 anos, uma referência para os cidadãos canelas-verdes. Esse novo olhar da administração, em decorrência de todo o trabalho feito pela Guarda Municipal, é importante e demonstra o reconhecimento merecido”, comentou.