Um homem ainda não identificado foi atropelado por uma máquina que fazia serviços de pavimentação asfáltica na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Sol Nascente em Guarapari. O homem seria funcionário da empresa que presta serviços no local.

Sandro Fantoni, morador da região, que passava pelo local e presenciou o acidente, disse que percebeu o funcionário, que estava organizando o trânsito, sendo atingido pelo compactador de rolo, indo ao chão, com a máquina passando por cima. Ele que estava de moto na hora, começou a buzinar para alertar.

Ao perceberem o acidente, populares e colegas de serviço ficaram muito desolados e preocupados com o estado de saúde da vítima. Segundo as pessoas que presenciaram o acidente, o funcionário teria ficado com braços e pernas muito feridos pela máquina. O socorro foi chamado e os bombeiros vieram atender a ocorrência e levaram a vítima para a UPA.