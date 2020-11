Para quem deseja obter descontos em consultas e outros benefícios conheça já o Cartão de Todos. Com ele é possível ter acesso a saúde, educação e lazer por um preço que cabe no seu bolso. E nesse mês de promoções o Cartão de Todos tem uma ótima notícia. Para fazer a adesão do maior Cartão de descontos do Brasil, é preciso desembolsar somente 1 real. É isso mesmo.

Atualmente, o valor da mensalidade do cartão para você e sua família é de R$ 23,10. Mas o mês de novembro está diferente. Pagando apenas R$ 1, você e sua família terá acesso a descontos em exames, e as consultas no clínico geral vão custar R$ 20 e nas demais especialidades R$ 28 em nossas clínicas parceiras, além de descontos odontológicos, exames de laboratório e imagem, universidades, cursos técnicos e idiomas, óticas, aluguel de carro e academias. Esta promoção é válida do dia 16/11/2020 até 20/11/2020.

Consultas. As consultas com o clínico geral são de R$20, e R$28 nas demais especialidades médicas, como ginecologia, cardiologia, urologia, pediatria, dermatologia, nutricionista, ortopedia, urologia e muitos mais.

Investimento. Por apenas R$23,10 mensais, sua família pode fazer adesão do cartão com pagamento facilitado, podendo indicar como dependentes filhos com até 21 anos e cônjuge, sem nenhum tipo de restrição.

Adesão. Para fazer adesão do Cartão de Todos você pode entrar em contato nos telefones 27 3362 8193 //// 27 988956100

Serviços: Rod. Jones dos Santos Neves, 3904 – Muquiçaba.

SITE

__

Informe Publicitário.