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Adestrador é preso em flagrante por maus-tratos a cães em hotel clandestino de Guarapari

O suspeito foi autuado na Delegacia Regional de Guarapari e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Um adestrador de 53 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (23), em Guarapari, sob a acusação de praticar o crime de maus-tratos contra animais. A ação ocorreu no bairro Jabaraí, onde o suspeito mantinha um imóvel que funcionava de forma irregular como hotel e centro de adestramento canino.

A fiscalização foi deflagrada após denúncia formalizada junto ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, que mobilizou equipes da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo de Guarapari), da Prefeitura Municipal e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Constatações da Perícia e Situação dos Animais

Fiscalização conjunta da Polícia Civil, CCZ e Ales encontrou oito animais em baias insalubres no bairro Jabaraí; medicação vencida e estresse severo foram constatados por veterinário

De acordo com o delegado titular da Dipo de Guarapari, Rodrigo Peçanha, os agentes primeiro vistoriaram um endereço no bairro Kubitschek, onde um dos cães estava abrigado sem sinais visíveis de maus-tratos. O proprietário informou que o animal seria transferido para o imóvel em Jabaraí, local onde a equipe constatou as irregularidades graves:

  • Insalubridade: Baias úmidas e sem proteção adequada contra vento e chuva.

  • Saúde e Remédios: Presença de medicamentos e insumos veterinários com prazos de validade vencidos.

  • Nutrição e Comportamento: Havia apenas meio saco de ração para tratar de oito animais, que apresentavam comportamento agressivo e sinais de forte estresse psicológico.

“O médico-veterinário responsável pela perícia constatou que os cães estavam em baias úmidas, sem espaço seco adequado para proteção climática, além de apresentarem estresse acentuado.”Rodrigo Peçanha, delegado titular da Dipo de Guarapari.

Destino dos Cães e Procedimentos Legais

O animal resgatado no primeiro endereço necessitava de atendimento veterinário imediato e foi recolhido pelo CCZ de Guarapari. Os outros sete cães ficaram sob a custódia temporária de uma familiar do detido, mediante assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com a comissão da Ales.

O adestrador foi autuado em flagrante por crime de maus-tratos a cães e gatos (Art. 32, § 1º-A, da Lei Federal nº 9.605/1998, alterada pela Lei Sansão) e transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

Resumo da Operação de Proteção Animal

ParâmetroDetalhes Oficiais da Ação
Local da PrisãoBairro Jabaraí, Guarapari/ES (Imóvel de hospedagem e adestramento)
Animais Envolvidos8 cães mantidos em condições inadequadas
Infrações IdentificadasUmidade excessiva, falta de ração, medicação vencida e estresse severo
Enquadramento LegalArt. 32, § 1º-A da Lei 9.605/1998 (Lei Sansão – Maus-tratos a cães/gatos)
Órgãos AtuantesDipo/Guarapari, CCZ, Prefeitura de Guarapari e Comissão de Proteção Animal (Ales)

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari, Polícia, Saúde

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