Adestrador é preso em flagrante por maus-tratos a cães em hotel clandestino de Guarapari

Um adestrador de 53 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (23), em Guarapari, sob a acusação de praticar o crime de maus-tratos contra animais. A ação ocorreu no bairro Jabaraí, onde o suspeito mantinha um imóvel que funcionava de forma irregular como hotel e centro de adestramento canino.

A fiscalização foi deflagrada após denúncia formalizada junto ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, que mobilizou equipes da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo de Guarapari), da Prefeitura Municipal e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Constatações da Perícia e Situação dos Animais

De acordo com o delegado titular da Dipo de Guarapari, Rodrigo Peçanha, os agentes primeiro vistoriaram um endereço no bairro Kubitschek, onde um dos cães estava abrigado sem sinais visíveis de maus-tratos. O proprietário informou que o animal seria transferido para o imóvel em Jabaraí, local onde a equipe constatou as irregularidades graves:

Insalubridade: Baias úmidas e sem proteção adequada contra vento e chuva.

Saúde e Remédios: Presença de medicamentos e insumos veterinários com prazos de validade vencidos.

Nutrição e Comportamento: Havia apenas meio saco de ração para tratar de oito animais, que apresentavam comportamento agressivo e sinais de forte estresse psicológico.

“O médico-veterinário responsável pela perícia constatou que os cães estavam em baias úmidas, sem espaço seco adequado para proteção climática, além de apresentarem estresse acentuado.” — Rodrigo Peçanha, delegado titular da Dipo de Guarapari.

Destino dos Cães e Procedimentos Legais

O animal resgatado no primeiro endereço necessitava de atendimento veterinário imediato e foi recolhido pelo CCZ de Guarapari. Os outros sete cães ficaram sob a custódia temporária de uma familiar do detido, mediante assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com a comissão da Ales.

O adestrador foi autuado em flagrante por crime de maus-tratos a cães e gatos (Art. 32, § 1º-A, da Lei Federal nº 9.605/1998, alterada pela Lei Sansão) e transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

Resumo da Operação de Proteção Animal