PT aciona o STF para pedir investigação sobre suposta interferência estrangeira nas eleições

O Partido dos Trabalhadores (PT) protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a abertura imediata de investigação sobre supostas interferências estrangeiras nas eleições presidenciais. A peça jurídica foi distribuída ao gabinete do ministro Flávio Dino e sustenta que “pressões políticas, econômicas e digitais” estariam beneficiando indevidamente a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa do Palácio do Planalto.

Na petição, a legenda solicita a atuação da Polícia Federal (PF) para o cumprimento de mandados de busca e apreensão no comitê de campanha do candidato e na sede nacional do Partido Liberal (PL), além de depoimentos de envolvidos e proibição expressa de qualquer financiamento direto ou indireto advindo do exterior.

“O PT solicita apreciação urgente diante da proximidade da votação, do risco de continuidade das operações e da necessidade de preservar as provas indispensáveis à investigação.” — Trecho da nota oficial divulgada pelo PT.

Pontos Centrais da Denúncia Apresentada ao STF

A petição elenca três eixos principais para fundamentar a tese de ingerência e irregularidades eleitorais:

Apoio Financeiro Internacional: O partido cita suspeitas de aportes vinculados à Rockbridge Network, fundação norte-americana que teria entre seus fundadores o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance (acusação alinhada à denúncia recente do candidato Renan Santos, do partido Missão). Doação In natura Não Declarada: O PT aponta a cessão indevida de oito documentários e cursos das empresas Brasil Paralelo e Estúdio Quinto Elemento para a chamada Academia da Direita, sem o devido registro de contratação, despesa ou pagamento nas prestações de contas oficiais examinadas pela Justiça Eleitoral. Impulsionamento no X e Polymarket: A representação aponta ao menos 11 perfis na rede social X que teriam veiculado publicidade paga e não identificada a favor de Flávio Bolsonaro. As publicações utilizavam dados do mercado de palpites Polymarket para simular um suposto favoritismo do candidato.

Resumo dos Pedidos Feitos pelo PT na Ação Judicial