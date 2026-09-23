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Ceturb-ES investiga ‘Transcol alternativo’ que cobra até R$ 70 por corrida na Grande Vitória

Veículo pintado de azul e branco traz adesivos do Aplicativo GV e cobra até R$ 70 por viagem; órgão estadual confirma que serviço é clandestino e não integra o sistema oficial.

Um carro de passeio que circula pelas ruas da Região Metropolitana da Grande Vitória estilizado com a identidade visual do Sistema Transcol virou alvo de apuração rigorosa pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES).

Pintado nas cores azul e branca, o veículo traz um letreiro luminoso no painel, número de identificação nas laterais e adesivos informando que as viagens — prometidas de forma “exclusiva” para até duas pessoas por valores que chegam a R$ 70 — seriam contratadas por meio do Aplicativo GV.

Posicionamento Oficial e Medidas Cabíveis

A Ceturb-ES esclareceu formalmente que o automóvel não pertence, não representa e não possui qualquer vínculo funcional ou contratual com a frota oficial do Transcol ou com o Governo do Estado. O órgão classificou a prática como irregular e informou que acionou seu setor de fiscalização para identificar os responsáveis.

“A Ceturb-ES já apura o caso e adotará as medidas cabíveis, incluindo eventual responsabilização dos envolvidos.”Nota oficial da Ceturb-ES.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (GVBus) também foi consultado sobre a utilização indevida da marca do Aplicativo GV e do sistema de bilhetagem.

Riscos e Irregularidades Identificadas

O serviço, ofertado como uma suposta “frota alternativa”, configura transporte clandestino de passageiros e uso indevido de marca pública/concessionada. A legislação de trânsito e transporte do Espírito Santo prevê apreensão do veículo, aplicação de multas e eventuais sanções cíveis e criminais aos executores do serviço não regulamentado.

Resumo do Caso Investigado pela Ceturb-ES

ParâmetroDetalhes Apurados na Denúncia
Objeto de InvestigaçãoVeículo particular caracterizado como “frota alternativa” do Transcol
Identificação VisualPintura azul e branca, letreiro no painel e adesivo do “Aplicativo GV”
Cobrança / OfertaViagens para até duas pessoas com tarifas de até R$ 70,00
Status JurídicoServiço clandestino (sem vínculo com Ceturb-ES ou GVBus)
Ações em AndamentoApuração fiscalizatória para apreensão do veículo e responsabilização legal

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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