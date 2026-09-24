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Caso Master: Jatinho usado por Flávio Bolsonaro em viagem dos EUA ao Brasil é o mesmo utilizado por Moraes

Aeronave modelo Legacy 650 é a mesma utilizada posteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF; senador do PL ironizou a reportagem em suas redes sociais

Uma reportagem publicada pela revista piauí revelou que o candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, realizou uma viagem em janeiro de 2025 a bordo de um jato executivo ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraudes relacionadas ao Banco Master. O voo fez o trajeto internacional entre Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Brasília.

Segundo a publicação, a viagem foi feita em comitiva familiar, acompanhado de sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas do casal. Também estava a bordo o advogado e empresário Willer Tomaz, amigo de Flávio e investigado em apurações sobre desvios no INSS.

Mesma Aeronave Utilizada por Ministro do STF

A aeronave em questão é um modelo Legacy 650 operado pela empresa de compartilhamento Prime You, da qual Daniel Vorcaro já foi sócio. A reportagem destaca que o mesmo jato privado foi utilizado posteriormente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Após a repercussão da matéria, Flávio Bolsonaro publicou uma mensagem em suas redes sociais tratando a revelação com tom de ironia:

“Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes.”Flávio Bolsonaro, senador e candidato à Presidência.

Conexão com Financiamento de Cinebiografia

A revista piauí relatou ainda que o deslocamento aéreo em janeiro de 2025 ocorreu de forma concomitante às negociações de captação de recursos para a produção do filme Dark Horse, obra que retrata a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração, ao retornar ao Brasil, Flávio teria pressionado interlocutores para acelerar os aportes financeiros prometidos ao projeto cinematográfico.

Resumo das Informações da Reportagem da Revista piauí

ParâmetroDetalhes da Reportagem
Passageiros PrincipaisFlávio Bolsonaro, esposa, duas filhas e o advogado Willer Tomaz
Trajeto e DataFort Lauderdale (EUA) / Brasília (DF) — Janeiro de 2025
Aeronave e OperadoraEmbraer Legacy 650 operado pela Prime You
Vínculos InvestigadosDaniel Vorcaro (ex-Banco Master) e Willer Tomaz (investigado no INSS)
Coincidência CitadaMesmo jato utilizado em ocasiões posteriores pelo ministro Alexandre de Moraes

Arquivado em:

Destaque, Política

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