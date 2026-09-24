Caso Master: Jatinho usado por Flávio Bolsonaro em viagem dos EUA ao Brasil é o mesmo utilizado por Moraes

Uma reportagem publicada pela revista piauí revelou que o candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, realizou uma viagem em janeiro de 2025 a bordo de um jato executivo ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraudes relacionadas ao Banco Master. O voo fez o trajeto internacional entre Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Brasília.

Segundo a publicação, a viagem foi feita em comitiva familiar, acompanhado de sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas do casal. Também estava a bordo o advogado e empresário Willer Tomaz, amigo de Flávio e investigado em apurações sobre desvios no INSS.

Mesma Aeronave Utilizada por Ministro do STF

A aeronave em questão é um modelo Legacy 650 operado pela empresa de compartilhamento Prime You, da qual Daniel Vorcaro já foi sócio. A reportagem destaca que o mesmo jato privado foi utilizado posteriormente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Após a repercussão da matéria, Flávio Bolsonaro publicou uma mensagem em suas redes sociais tratando a revelação com tom de ironia:

“Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes.” — Flávio Bolsonaro, senador e candidato à Presidência.

Conexão com Financiamento de Cinebiografia

A revista piauí relatou ainda que o deslocamento aéreo em janeiro de 2025 ocorreu de forma concomitante às negociações de captação de recursos para a produção do filme Dark Horse, obra que retrata a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração, ao retornar ao Brasil, Flávio teria pressionado interlocutores para acelerar os aportes financeiros prometidos ao projeto cinematográfico.

Resumo das Informações da Reportagem da Revista piauí