Votar nas eleições confirma Prova de Vida do INSS sem necessidade de ir à agência

O comparecimento às urnas durante o processo eleitoral é utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como mecanismo oficial de comprovação de vida automática. A medida beneficia aposentados, pensionistas e titulares de benefícios assistenciais (como o BPC/Loas), alcançando um universo de cerca de 40 milhões de segurados em todo o país.

Prevista pela Lei 13.846/2019 e regulamentada pela Portaria INSS 1.408/2022, a sistemática elimina a obrigação do comparecimento presencial às agências bancárias ou postos do instituto, reduzindo filas e custos logísticos para idosos e pessoas com limitação de mobilidade.

Funcionamento do Cruzamento de Dados

Ao votar, o registro do cidadão no sistema da Justiça Eleitoral é transmitido ao INSS via batimento de dados. Esse evento é computado automaticamente no cadastro do segurado como Prova de Vida válida pelo período de 12 meses, sem que o aposentado precise realizar qualquer protocolo adicional no aplicativo Meu INSS ou no banco.

Em pleitos anteriores, a integração entre a base eleitoral e o INSS identificou eventos de 20.957.288 beneficiários, resultando na atualização direta e automática de aproximadamente 5 milhões de Provas de Vida.

O que Acontece se o Beneficiário Não Votar?

A ausência de registro eleitoral (caso o segurado atinja a idade de voto facultativo ou justifique a ausência) não gera o bloqueio nem a suspensão do benefício.

Nesses casos, o INSS utiliza outras bases de dados públicas para verificar a movimentação do cidadão, tais como:

Emissão de documentos oficiais (RG, CNH, Passaporte);

Vacinação nos postos de saúde da rede pública;

Atendimentos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS);

Realização de perícia médica;

Declaração de Imposto de Renda.

Somente quando a varredura nos sistemas governamentais não encontra nenhuma movimentação do titular ao longo do período do ciclo anual é que o segurado é notificado para regularizar a situação.

Resumo das Regras da Prova de Vida pelo Voto