STF decide por unanimidade igualar licença-maternidade entre mães biológicas e adotivas

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que fixa a equiparação integral dos prazos de licença-maternidade e do salário-maternidade concedidos a mães biológicas e adotivas. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da Corte, estabelecendo que a legislação brasileira não pode impor restrições ou conceder períodos menores de afastamento para mulheres que adotam crianças, independentemente da idade do adotado.

O entendimento firmado pelos ministros veda também qualquer diferenciação fundamentada no tipo de vínculo trabalhista da beneficiária (seja ela servidora pública, trabalhadora regida pela CLT ou contribuinte autônoma).

Abrangência da Decisão e Aplicação Imediata

O julgamento pacificou a interpretação do princípio constitucional de proteção à maternidade e à infância (Artigo 227 da Constituição Federal), o qual proíbe qualquer tipo de discriminação entre filhos biológicos e adotivos.

Principais pontos fixados pelo STF:

Efeito Imediato: A igualdade de prazos vale tanto para novos requerimentos protocolados no INSS e em órgãos públicos quanto para licenças-maternidade que estejam em andamento .

Idade da Criança: Fica proibida qualquer redução no período do benefício baseada na idade da criança adotada (superando regras antigas que previam prazos menores para a adoção de crianças mais velhas).

Vínculo Empregatício: As regras se aplicam de forma idêntica no setor privado (CLT) e no serviço público (estatutários federais, estaduais e municipais).

Proteção ao Acolhimento e à Adaptação Familiar

A tese aprovada pelo tribunal ressalta que o período de licença-maternidade não visa apenas à recuperação física da gestante, mas principalmente à convivência, adaptação e consolidação do vínculo afetivo e familiar entre a mãe e a criança nos primeiros meses de convivência.

Com a conclusão do julgamento, qualquer norma infraconstitucional, regimento interno ou edital que estipule prazos diferenciados passa a ser considerado inconstitucional e nulo de pleno direito.

Resumo da Equiparação de Direitos Decidida pelo STF