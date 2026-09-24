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STF decide por unanimidade igualar licença-maternidade entre mães biológicas e adotivas

Decisão unânime da Suprema Corte proíbe qualquer distinção por vínculo de trabalho ou idade da criança; medida aplica-se a licenças em andamento e novos pedidos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que fixa a equiparação integral dos prazos de licença-maternidade e do salário-maternidade concedidos a mães biológicas e adotivas. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da Corte, estabelecendo que a legislação brasileira não pode impor restrições ou conceder períodos menores de afastamento para mulheres que adotam crianças, independentemente da idade do adotado.

O entendimento firmado pelos ministros veda também qualquer diferenciação fundamentada no tipo de vínculo trabalhista da beneficiária (seja ela servidora pública, trabalhadora regida pela CLT ou contribuinte autônoma).

Abrangência da Decisão e Aplicação Imediata

O julgamento pacificou a interpretação do princípio constitucional de proteção à maternidade e à infância (Artigo 227 da Constituição Federal), o qual proíbe qualquer tipo de discriminação entre filhos biológicos e adotivos.

Principais pontos fixados pelo STF:

  • Efeito Imediato: A igualdade de prazos vale tanto para novos requerimentos protocolados no INSS e em órgãos públicos quanto para licenças-maternidade que estejam em andamento.

  • Idade da Criança: Fica proibida qualquer redução no período do benefício baseada na idade da criança adotada (superando regras antigas que previam prazos menores para a adoção de crianças mais velhas).

  • Vínculo Empregatício: As regras se aplicam de forma idêntica no setor privado (CLT) e no serviço público (estatutários federais, estaduais e municipais).

Proteção ao Acolhimento e à Adaptação Familiar

A tese aprovada pelo tribunal ressalta que o período de licença-maternidade não visa apenas à recuperação física da gestante, mas principalmente à convivência, adaptação e consolidação do vínculo afetivo e familiar entre a mãe e a criança nos primeiros meses de convivência.

Com a conclusão do julgamento, qualquer norma infraconstitucional, regimento interno ou edital que estipule prazos diferenciados passa a ser considerado inconstitucional e nulo de pleno direito.

Resumo da Equiparação de Direitos Decidida pelo STF

ParâmetroSituação Anterior (Regras Diversas)Situação Atual (Após Decisão do STF)
Mães Biológicas vs. AdotivasPrazos podiam variar conforme a idade do adotadoEquiparação absoluta (mesmo prazo e salário-maternidade)
Vínculo de TrabalhoDiferenças entre servidoras e celetistasSem distinção (regra única para setor público e privado)
Prazos em AndamentoAplicava-se a regra da época da concessãoAplica-se imediatamente a licenças em fruição e novas
Princípio Jurídico BaseDistinção por idade ou origem da filiaçãoProteção integral à infância sem discriminação (Art. 227 CF)

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Destaque, Geral

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