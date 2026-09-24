STF decide por unanimidade igualar licença-maternidade entre mães biológicas e adotivas

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que fixa a equiparação integral dos prazos de licença-maternidade e do salário-maternidade concedidos a mães biológicas e adotivas. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da Corte, estabelecendo que a legislação brasileira não pode impor restrições ou conceder períodos menores de afastamento para mulheres que adotam crianças, independentemente da idade do adotado.
O entendimento firmado pelos ministros veda também qualquer diferenciação fundamentada no tipo de vínculo trabalhista da beneficiária (seja ela servidora pública, trabalhadora regida pela CLT ou contribuinte autônoma).
Abrangência da Decisão e Aplicação Imediata
O julgamento pacificou a interpretação do princípio constitucional de proteção à maternidade e à infância (Artigo 227 da Constituição Federal), o qual proíbe qualquer tipo de discriminação entre filhos biológicos e adotivos.
Principais pontos fixados pelo STF:
Efeito Imediato: A igualdade de prazos vale tanto para novos requerimentos protocolados no INSS e em órgãos públicos quanto para licenças-maternidade que estejam em andamento.
Idade da Criança: Fica proibida qualquer redução no período do benefício baseada na idade da criança adotada (superando regras antigas que previam prazos menores para a adoção de crianças mais velhas).
Vínculo Empregatício: As regras se aplicam de forma idêntica no setor privado (CLT) e no serviço público (estatutários federais, estaduais e municipais).
Proteção ao Acolhimento e à Adaptação Familiar
A tese aprovada pelo tribunal ressalta que o período de licença-maternidade não visa apenas à recuperação física da gestante, mas principalmente à convivência, adaptação e consolidação do vínculo afetivo e familiar entre a mãe e a criança nos primeiros meses de convivência.
Com a conclusão do julgamento, qualquer norma infraconstitucional, regimento interno ou edital que estipule prazos diferenciados passa a ser considerado inconstitucional e nulo de pleno direito.
Resumo da Equiparação de Direitos Decidida pelo STF
|Parâmetro
|Situação Anterior (Regras Diversas)
|Situação Atual (Após Decisão do STF)
|Mães Biológicas vs. Adotivas
|Prazos podiam variar conforme a idade do adotado
|Equiparação absoluta (mesmo prazo e salário-maternidade)
|Vínculo de Trabalho
|Diferenças entre servidoras e celetistas
|Sem distinção (regra única para setor público e privado)
|Prazos em Andamento
|Aplicava-se a regra da época da concessão
|Aplica-se imediatamente a licenças em fruição e novas
|Princípio Jurídico Base
|Distinção por idade ou origem da filiação
|Proteção integral à infância sem discriminação (Art. 227 CF)