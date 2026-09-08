Greve dos bancários: Caixa, BB, Banestes e BNB fecham agências na quinta no Espírito Santo

A partir desta quinta-feira (10), a população do Espírito Santo enfrentará alterações no atendimento presencial de agências bancárias. Empregados de quatro instituições públicas — Banestes, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste (BNB) — rejeitaram as propostas apresentadas nas negociações coletivas e aprovaram paralisação por tempo indeterminado.
Por outro lado, o atendimento segue normal nas instituições privadas instaladas no Estado (onde 74% dos trabalhadores aceitaram a proposta geral) e no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), onde 51% dos funcionários votaram a favor do acordo.
Situação do Atendimento no Espírito Santo
A adesão da greve no Estado altera o funcionamento das agências de acordo com a rede bancária:
Vão parar no ES (A partir de quinta-feira, 10/09):
Banestes: Atendimento nas agências físicas suspenso ou reduzido;
Caixa Econômica Federal: Paralisação de funcionários nas agências;
Banco do Brasil: Agências com atendimento presencial suspenso ou parcial;
Banco do Nordeste (BNB): Unidades sem atendimento presencial regular.
Funcionam normalmente:
Bancos Privados (Itaú, Bradesco, Santander, entre outros);
Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo).
O Que Continua Funcionando Durante a Greve?
Mesmo com as portas fechadas ou contingenciadas nas agências públicas, a infraestrutura tecnológica do sistema financeiro segue em operação normal no Estado:
Disponíveis: Transferências via Pix, aplicativos de celulares, internet banking, cartões de débito/crédito e saques/consultas nos caixas eletrônicos;
Pague sem sair de casa: A orientação dos sindicatos e instituições é utilizar os canais digitais para pagamentos de contas, boletos e transferências.
Motivos da Mobilização
Integrais à Campanha Nacional dos Bancários de 2026, as negociações envolvendo bancos privados avançaram após a oferta de reposição do INPC com ganho real de 0,6%. Contudo, nas instituições públicas — federais e estaduais, como o Banestes —, a rejeição ocorreu devido a impasses específicos em pautas como reestruturação de plano de carreira, metas de desempenho, condições de trabalho e garantias de planos de saúde.
Resumo da Paralisação no Espírito Santo
|Instituição
|Decisão da Categoria
|Situação do Atendimento no ES
|Banestes
|Rejeitou a proposta / Aprovou Greve
|Parado a partir de quinta-feira (10)
|Caixa Econômica Federal
|Rejeitou a proposta / Aprovou Greve
|Parado a partir de quinta-feira (10)
|Banco do Brasil
|Rejeitou a proposta / Aprovou Greve
|Parado a partir de quinta-feira (10)
|Banco do Nordeste (BNB)
|Rejeitou a proposta / Aprovou Greve
|Parado a partir de quinta-feira (10)
|Bandes
|Aceitou a proposta
|Atendimento Normal
|Bancos Privados
|Aceitaram a proposta
|Atendimento Normal