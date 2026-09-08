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Greve dos bancários: Caixa, BB, Banestes e BNB fecham agências na quinta no Espírito Santo

A partir desta quinta-feira (10), a população do Espírito Santo enfrentará alterações no atendimento presencial de agências bancárias. Empregados de quatro instituições públicas — Banestes, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste (BNB) — rejeitaram as propostas apresentadas nas negociações coletivas e aprovaram paralisação por tempo indeterminado.

Por outro lado, o atendimento segue normal nas instituições privadas instaladas no Estado (onde 74% dos trabalhadores aceitaram a proposta geral) e no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), onde 51% dos funcionários votaram a favor do acordo.

Situação do Atendimento no Espírito Santo

A adesão da greve no Estado altera o funcionamento das agências de acordo com a rede bancária:

  • Vão parar no ES (A partir de quinta-feira, 10/09):

    • Banestes: Atendimento nas agências físicas suspenso ou reduzido;

    • Caixa Econômica Federal: Paralisação de funcionários nas agências;

    • Banco do Brasil: Agências com atendimento presencial suspenso ou parcial;

    • Banco do Nordeste (BNB): Unidades sem atendimento presencial regular.

  • Funcionam normalmente:

    • Bancos Privados (Itaú, Bradesco, Santander, entre outros);

    • Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo).

O Que Continua Funcionando Durante a Greve?

Mesmo com as portas fechadas ou contingenciadas nas agências públicas, a infraestrutura tecnológica do sistema financeiro segue em operação normal no Estado:

  • Disponíveis: Transferências via Pix, aplicativos de celulares, internet banking, cartões de débito/crédito e saques/consultas nos caixas eletrônicos;

  • Pague sem sair de casa: A orientação dos sindicatos e instituições é utilizar os canais digitais para pagamentos de contas, boletos e transferências.

Motivos da Mobilização

Integrais à Campanha Nacional dos Bancários de 2026, as negociações envolvendo bancos privados avançaram após a oferta de reposição do INPC com ganho real de 0,6%. Contudo, nas instituições públicas — federais e estaduais, como o Banestes —, a rejeição ocorreu devido a impasses específicos em pautas como reestruturação de plano de carreira, metas de desempenho, condições de trabalho e garantias de planos de saúde.

Resumo da Paralisação no Espírito Santo

InstituiçãoDecisão da CategoriaSituação do Atendimento no ES
BanestesRejeitou a proposta / Aprovou GreveParado a partir de quinta-feira (10)
Caixa Econômica FederalRejeitou a proposta / Aprovou GreveParado a partir de quinta-feira (10)
Banco do BrasilRejeitou a proposta / Aprovou GreveParado a partir de quinta-feira (10)
Banco do Nordeste (BNB)Rejeitou a proposta / Aprovou GreveParado a partir de quinta-feira (10)
BandesAceitou a propostaAtendimento Normal
Bancos PrivadosAceitaram a propostaAtendimento Normal

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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