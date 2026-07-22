Detonação de rochas vai bloquear ambos os sentidos da BR-101 em Ibiraçu a partir das 14h

O tráfego de veículos no quilômetro 224,6 da BR-101, no município de Ibiraçu, região Norte do Espírito Santo, será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 14 horas desta quarta-feira (22). A paralisação, com duração estimada em cerca de duas horas, é necessária para a realização de um procedimento de fragmentação controlada de rochas na região.

De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, o bloqueio do trecho é uma medida de segurança fundamental que abrange desde a preparação e aplicação dos explosivos até a inspeção posterior da área e a remoção de resíduos para a limpeza da pista. A empresa alertou ainda que, caso haja necessidade após o término dos trabalhos de detonação, o trânsito poderá ser operado temporariamente sob o sistema de “Pare e Siga” até a liberação completa do fluxo viário.

A intervenção é parte integrante das obras de duplicação da BR-101 no subtrecho C, compreendido entre os quilômetros 223 e 225, em Ibiraçu. A estimativa da operação é fragmentar e retirar cerca de 3.285 metros cúbicos de rochas do local com o uso de explosivos acionados sob rígidos protocolos de segurança. A concessionária ressaltou que a atividade poderá ser cancelada ou reagendada caso ocorram chuvas ou condições meteorológicas desfavoráveis no horário previsto.

Diante do bloqueio, a concessionária orienta os condutores a planejarem seus deslocamentos com antecedência, manterem a atenção à sinalização disposta na rodovia e respeitarem as instruções das equipes de trânsito e operacional presentes na área de obras.