Os idosos que tomaram a primeira dose da CoronaVac e estavam apreensivos esperando a chegada de mais imunizantes para receber a segunda dose agora podem ficar despreocupados. Serão disponibilizadas 650 fichas para os senhores de 70 anos garantirem a vacinação a partir desta quarta-feira.

O agendamento deve ser feito pelo site da Prefeitura Municipal de Guarapari a partir das 11h de amanhã, preferencialmente por computador visto que alguns usuários registraram problemas quando tentaram pelo celular. Este imunizante deve ser usado apenas pelos que tomaram a CoronaVac na primeira dose, seguindo a recomendação de não misturar as vacinas.

Já a vacinação será feita na quinta-feira (13), no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. O formato será drive-thru para os idosos que tenham carro e uma sala reservada para os que estiverem a pé.

No dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o cartão de vacinação da primeira dose, CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

O município ressalta que quem não conseguir vaga neste agendamento não precisa se preocupar pois, à medida que novas doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de agendamento visando atender a todos que aguardam a segunda dose da Coronavac.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.

*Com informações da assessoria.