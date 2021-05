Desaparecido há mais de uma semana (reveja aqui), o servidor público de Guarapari João Luiz Silva Lira, de 54 anos, foi encontrado, passa bem e já está com a família. De acordo com alguns familiares, ele foi encontrado no centro da cidade. Não foram passadas mais informações.

João Luiz que trabalha como motorista da prefeitura, sumiu após bater o ponto na segunda-feira da semana passada (3), na Secretaria Municipal de Saúde. “Está tudo bem com ele, graças a Deus” disse uma familiar ouvida pelo portal 27.