A cidade de Anchieta está tomada pela dengue. Segundo a prefeitura, dados da vigilância epidemiológica municipal, a cidade do beato encontra-se com alta incidência para dengue.

518%. De acordo com o município, a taxa da doença nas últimas semanas epidemiológicas concluídas, de 22 de janeiro a 18 de fevereiro de 2023, foi de 518%, considerando que acima de 300% é classificada como alta incidência.

Testes. Ainda segundo a prefeitura, nesse período foram notificados 157 casos suspeitos de dengue, sendo que 20 já foram confirmados. Os demais casos ainda aguardam o resultado dos exames emitidos pelo Laboratório Central do Estado do Espírito Santo (Lacem).

Focos nas residências. E a Secretaria de Saúde de Anchieta vem adotando medidas para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chicungunya. Conforme dados do setor, 90% dos focos do mosquito transmissor são encontrados nas residências.

Ainda segundo a prefeitura, os agentes de endemias do município estão sendo capacitados e atuando com maior atenção nas áreas de maior incidência da doença, realizando ações de combate aos focos de água parada, além de orientar a população sobre a importância de manter seus quintais limpos e livres de recipientes que possam acumular água.

A equipe de saúde acompanha as notificações dos casos suspeitos e confirmados e realiza monitoramento para garantir o controle do surto de dengue em Anchieta. A prefeitura alerta que a população também pode contribuir para a prevenção da doença adotando medidas simples, como não acumular água em recipientes, tampar caixas d’água e tonéis, limpar calhas e quintais e utilizar repelentes e inseticidas.