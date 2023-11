O uso de celulares no trânsito é um problema alarmante no Espírito Santo, com um aumento significativo no número de multas aplicadas por essa infração nos últimos anos. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Observatório de Trânsito do Espírito Santo, o cenário é preocupante.

Guarapari. Segundo o Observatório de Trânsito do Espírito Santo, o ano de 2022 terminou com 351 registros de infrações por condução de veículos segurando o celular em Guarapari. Já em 2023, até o momento, o município registrou 838 multas, o que aponta um aumento de 138,75% na comparação com o ano anterior.

Espírito Santo. No primeiro trimestre do ano passado, o Detran registrou 6.329 infrações por uso de celulares no trânsito. No entanto, em 2023, o número de flagrantes aumentou em 45%, totalizando 9.204 penalidades aplicadas no mesmo período. Esse aumento acentuado alerta sobre a persistência do problema.

Mais de 50 multas por dia. Os dados do Observatório de Trânsito do Espírito Santo revelam que, ao longo de todo o ano de 2022, um total de 19.468 motoristas foram multados no estado por manusear o telefone no volante. A estatística representa uma média de 53 condutores multados por dia, demonstrando a gravidade do problema.

Infração. O uso do telefone enquanto dirige não é apenas perigoso, mas também é considerado uma infração gravíssima de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação prevê uma multa no valor de R$ 293,47 e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, essa infração tem sido associada a um aumento significativo do risco de acidentes de trânsito.