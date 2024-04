Durante o mês de março, a Triade TV estreou um programa que promete revolucionar a forma como vemos as notícias e fofocas. Sob o comando do apresentador Jordy Cardoso, o “Amigos da Onça” traz uma abordagem única e irreverente para os acontecimentos de Guarapari e do Brasil.

Comentando com ironia e uma pitada de acidez, Jordy Cardoso conduz o programa de maneira leve e descontraída, proporcionando aos telespectadores uma experiência de entretenimento diferente de tudo o que estão acostumados. Seja sobre os eventos locais em Guarapari ou os acontecimentos que ganham destaque nacional, o “Amigos da Onça” oferece uma visão divertida e perspicaz dos fatos.

Parabenizamos Jordy Cardoso e toda a equipe da Triade TV pelo lançamento deste novo programa e desejamos muito sucesso. Com certeza, o “Amigos da Onça” será um sucesso e irá mexer com a cidade, proporcionando momentos de diversão e informação para todos os telespectadores.

Não perca o próximo episódio do “Amigos da Onça”! Assista ao programa mais recente clicando aqui e embarque nesta jornada de humor e informação.