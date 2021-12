Anchieta é o primeiro município capixaba a aderir ao Fundo de Aval privado criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). A adesão oficial aconteceu hoje (09) na Sala do Empreendedor, quando o prefeito Fabrício Petri assinou o documento que integra Anchieta ao fundo.

A finalidade da iniciativa, que faz parte do Programa Socieconômico Anchieta Criativa e Empreendedora, é garantir diretamente o risco em operações de crédito para empreendedores em geral. A solicitação dos financiamentos acontecerá a partir de 2022, na Sala do Empreendedor.

Serão beneficiados microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, autônomos, cooperativas e associações de agricultura familiar, desde que localizados no município de Anchieta. O município foi autorizado a participar do Fundo de Aval por meio da Lei Municipal nº 1.497/2021, regulamentada pelo Decreto nº 6.196/2021.

Conforme a secretária de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada, os juros serão menores que os praticados no mercado e irão ajudar os empreendedores e autônomos do município, ampliando ainda mais o ambiente de negócios. Segundo Louzada, a princípio, o valor máximo de empréstimo será de R$ 199 mil, desde que cumpridas as exigências do Bandes.

Os Agentes de Créditos da Sala do Empreendedor serão capacitados pelo Bandes para, a partir do ano que vem, poderem iniciar a operacionalização do Fundo e avaliação financeira dos interessados.

Participaram da solenidade empreendedores, vereadores, secretários e lideranças comunitárias.