As Polícia Civil e Polícia Militar de Guarapari vão aumentar o cerco contra as quadrilhas e bandidos especializados em roubos, furtos e receptação de celulares em Guarapari. Em entrevista na tarde de hoje (9), o delegado Guilherme Eugênio, da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e o tenente Rafael que é comandante da Força Tática da PM, explicaram que vão atuar em conjunto nestes trabalhos.

Segundo eles, a atuação também segue no sentido de explicação aos lojistas que vendem e consertam celulares, que estão sendo orientados nas práticas legais que devem executar para não incorrerem em crimes, podendo até ser presos.

Segundo o delegado, essas ações de combate foram definidas após reuniões entre as duas polícias. “Foram então debatidas estratégias capazes de coibir essa prática do receptador, e também daquele profissional, que desbloqueia e restauras as configurações originais dos celulares, de modo a permitir que o aparelho seja revendido”, disse o delegado. Confira a entrevista completa.