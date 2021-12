A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Cultura (Setec), publicou , o edital de convocação Nº 002/2021 para realização da assembleia de eleição dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Guarapari (COMPPCG) – 2022/2023.

A convocação visa a eleição de nove representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes para composição das Câmaras Culturais de Artes Visuais e Audiovisuais; Música; Artes Cênicas; Artesanato; Literatura e Biblioteca; de Patrimônio Cultural Material, Natural e Imaterial; Artes Integradas, Cultura Popular e Saberes das Comunidades Tradicionais.

A eleição será realizada de forma presencial, respeitando as orientações e medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia de Covid-19, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), das 9h às 16h, de acordo com seguinte cronograma:

Dia 10/01

Artes Visuais e audiovisuais; Música; Artes Cênicas; Artesanato

Dia 11/01

Literatura e Biblioteca; Patrimônio Cultural Material, Natural e Imaterial; Saberes das Comunidades Tradicionais; Artes Integradas, Cultura Popular.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 26 de dezembro deste ano, no site do município.

Confira o edital: 20211203104339-edital-setec-n-002-2021-convocacao-e-regulamento-ass.pdf (guarapari.es.gov.br)