A vacinação contra a gripe já começou em todo o Brasil. Em Anchieta, desde o dia 25 de março, quando foram imunizados os acamados. E desde a última segunda, 1º de abril, já está disponível para todos os grupos prioritários da campanha (confira abaixo), que totalizam um número de 11.325 pessoas.

A 26ª Campanha de Vacinação contra a Influenza seguirá até 31 de maio. As pessoas devem procurar a unidade de saúde do bairro, munidos de documento pessoal e cartão de vacina. O Dia de Mobilização, quando todas as unidades de saúde irão funcionar em um sábado exclusivo, ainda será divulgado.

De acordo com a servidora responsável pela imunização no município, a enfermeira Jaqueline Grassi, a expectativa é que o município supere a cobertura de 71,15% dos grupos prioritários do ano anterior, alcançando para este ano a meta preconizada pelo Ministério da Saúde que é de 90%.

A campanha tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. Ela, que tradicionalmente é realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano teve início em março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação. Ela é atualizada anualmente, com objetivo de proteger contra os principais vírus em circulação no país, por isso a importância de atualização do esquema vacinal dos grupos prioritários, mesmo tendo tomado a dose no ano anterior.

Confira quem pode se vacinar: