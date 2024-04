A equipe de remo paralímpico do Vitória FC conquistou duas medalhas de ouro na 1ª Regata do Campeonato Estadual de Remo de 2024.

A competição aconteceu na manhã deste domingo (7), na raia da baía de Vitória, na capital do Estado, e reuniu vários atletas capixabas.

Representaram o Vitória FC na regata os paratletas Luciana Lima Rocha, que ficou com o 1° lugar na categoria PR 2 feminino; e Geovan Constantino, que faturou o ouro na categoria PR 1.

O técnico da equipe de remo do Vitória FC é Honorato Nascimento Cardoso. O treinador e os paratletas fazem parte do projeto “Remar para o Vitória”, que é apoiado pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) via Chamamento Público.

O Projeto “Remar para o Vitória” é devidamente filiado à FEARES onde cumpre com todas as suas obrigações.