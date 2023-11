A Prefeitura de Anchieta, juntamente ao Sebrae-ES, realizou na noite de terça-feira (21) a apresentação do Mapa Estratégico de Turismo na região de Anchieta, por meio do Projeto Planejar Turismo, Conectar Pessoas. O evento aconteceu no CEU das Artes.

Criação. O Mapa Estratégico Municipal de Turismo de Anchieta foi construído participativamente por representantes da gestão pública, sociedade civil organizada, lideranças empresariais de turismo e instituições afins, com suporte do Sebrae. As demais ações programadas pelo programa também serão elaboradas em conjunto com essas instituições e agentes de turismo local.

Conforme o titular da pasta, Caio Mozer, por meio do Mapa Estratégico, a governança de turismo local irá realizar ações e criar projetos, de acordo com as metas e prazos estabelecidos, a fim de fomentar o segmento turístico de Anchieta em vários setores.

Metas. Entre os objetivos apresentados no mapa estão a qualificação de entidades ligadas ao turismo e a integração com empreendimentos. Além disso, o mapa aborda a manutenção da identidade do município e a criação de parcerias com entidades acadêmicas visando elaborar boletins anuais sobre o setor.

Programa. O Planejar Turismo, Conectar Pessoas consiste num programa de fortalecimento da governança de turismo nos âmbitos municipal e regional por meio de uma agenda positiva, construída em conjunto por lideranças empresariais de turismo, instituições públicas e da sociedade civil com atuação e interesse direto no desenvolvimento da rede produtiva do setor turístico.

“Anchieta é privilegiada: temos praia, montanha, gastronomia, história… temos o Santuário de Anchieta e temos logística: ficamos perto da Capital e perto do aeroporto. Isso é um privilégio, a gente não pode negar”, disse o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, enaltecendo o turismo do município. “Mas isso não é o suficiente para desenvolver o turismo. Isso exige planejamento e tempo. Por isso, esse mapa estratégico vai atravessar essa gestão e vai até 2025, porque organizar a complexidade do turismo leva tempo, como foi destacado aqui na apresentação”, concluiu.

Clique aqui e acesse o Mapa Estratégico de Turismo.