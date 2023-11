A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Angélica Paixão, localizada no município de Guarapari, promoveu aos estudantes, na última sexta-feira (17), uma viagem à cidade do Rio de Janeiro – RJ, por meio do projeto pedagógico “(En)Cantos Raciais”. O objetivo da ação foi fortalecer a identidade dos estudantes, valorizando as diversas origens étnico-raciais que compõem a sociedade.

Identidade. Durante a execução do projeto, os professores proporcionaram aos estudantes uma viagem pela capital carioca, explorando o circuito denominado como “Pequena África”. A viagem visou sensibilizar os alunos em relação às diferentes matrizes que contribuem para a identidade brasileira.

Visitas. A primeira parada dos estudantes foi no Largo de São Francisco da Prainha. Lá puderam apreciar obras de arte nos murais da região e conhecer a estátua de Mercedes Baptista, a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A viagem continuou até a Pedra do Sal, um monumento histórico e religioso, onde está localizada a Comunidade Remanescentes de Quilombos da Pedra do Sal, conhecida por suas rodas de sambas.

Os estudantes também tiveram a oportunidade de visitar o Cais do Valongo, um local que recebeu milhões de africanos escravizados. A professora de História Brenda de Araújo Luiz, explicou aos alunos a importância desse cais, reconhecido como Patrimônio Cultural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

História. Por fim, os estudantes exploraram a história do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, um sítio arqueológico que preserva o patrimônio material e imaterial africano e afro-brasileiro. A visita foi concluída no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, um espaço cultural cujo objetivo é contar a história da região que testemunhou o maior desembarque de africanos escravizados no mundo.

“Quero agradecer a toda a equipe da escola e dizer que sou muito grata por ter me proporcionado conhecer tantos lugares maravilhosos. Obrigada por essa linda oportunidade que ficará para sempre guardada em minha memória”, disse a estudante da 3ª série do Ensino Médio, Fernanda Cristina da Silva Moura.