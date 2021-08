Sem atividades presenciais para os idosos desde março de 2020, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, o Centro Social do Idoso de Anchieta irá retomar o atendimento nesta terça-feira (17) com um ciclo de conversa com os inscritos na instituição. Durante toda semana serão realizados encontros por grupos, a fim de não gerar aglomeração.

Conforme a coordenadora do espaço, Emanuela dos Santos Moreli, a primeira conversa com os idosos será sobre o retorno das atividades, a organização da retomada das atividades com os ajustes necessários. “Os idosos estão bastante ansiosos com o retorno, vamos fazer isso de forma segura, consciente, respeitando todos os protocolos sanitários. Esse momento foi muito aguardado e planejado, afinal, tivemos tempo para nos estruturar e preparar os ambientes para essa retomada”, disse a coordenadora.

A partir dessa semana os idosos serão convidados gradativamente por ordem alfabética para um primeiro bate-papo onde será explicado sobre as novas regras do funcionamento interno, os horários e a divisão dos grupos.

“Para essa retomada estamos prezando muito pela segurança e saúde dos nossos frequentadores. Seguiremos os protocolos sanitários, com adaptações dos espaços, disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos, aferindo a temperatura e mantendo o distanciamento entre as pessoas”, explicou Emanuela.

Além das atividades físicas como pilates, ginástica terapêutica e ginástica sênior, os idosos terão ainda: oficina de artesanato, acolhimento psicológico e oficina mente viva.

Quem já participava do serviço está será convidado pela equipe do Centro do Idoso. Já aqueles que desejam participar, devem procurar a instituição e fazer o cadastro. É necessário levar a carteirinha de vacinação e os documentos pessoais.

Informações: (28) 3536-3674.